У Данії за газовий балончик оштрафували дівчину, яка відбилась від ґвалтівника

17-річну дівчину, на яку вчинили напад у Данському Сондерборзі, зобов'язали заплатити штраф за використання перцевого балончика проти нападника. Про це пише The Local.

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Постраждала розповіла поліцейським, що близько 22:00 на неї напав англомовний чоловік у темному одязі. Він повалив її на землю і спробував роздягнути. Дівчина використала перцевий балончик, нападник втік та не був затриманий правоохоронцями.

"Використання газових балончиків незаконне, тому їй доведеться заплатити штраф - 500 крон", - заявив начальник місцевої поліції Худ Кірстен.

У місті це вже не перший випадок. На початку січня кілька жінок повідомляли про сексуальні домагання та спроби насильства з боку мігрантів.

Зазначимо, після масових нападів у Кельні в новорічну ніч, коли постраждали сотні жінок, подібні інциденти були зафіксовані в цілому ряді європейських країн.