У німецькому Борнхаймі чоловікам-мігрантам заборонили ходити в громадський басейн

Басейн розташований по сусідству з центром прийому мігрантів і останнім часом від його клієнток почали надходити скарги на сексуальні домагання з боку приїжджих, передає Бі-бі-сі.

Заборону запровадив уряду міста. Як пояснив його представник Маркус Шнапка, у кримінально караних діях мігрантів не звинувачували. Заборону на вхід в басейн буде знято, коли приїжджі змінять свою поведінку, сказав Маркус Шнапка.

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У Німеччині продовжується розслідування сотень нападів на сексуальному грунті, здійснених в новорічну ніч.

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Ральф Йегер, відповідальний за розслідування, заявив, що практично всі підозрювані в їх вчиненні - вихідці з Північної Африки і арабських країн.

Всього в поліцію було подано 652 заяви, з них 331 стосується нападів на сексуальному ґрунті, у двох випадках мова йде про зґвалтування.

В четвер прокуратура Кельна оголосила нагороду в 10 тис. євро за будь-яку інформацію, яка приведе до розпізнання або затримання винних.

Керівництво місцевих внутрішніх органів, включаючи самого міністра внутрішніх справ Ральфа Йегера, виявилося під величезним політичним тиском. У п'ятницю Йегер був змушений відправити у відставку главу кельнської поліції Вольфганга Альберса.