Вірус Зіка вже зафіксували у Швеції

У Швеції зареєстровано випадок зараження людини вірусом Зіка.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на шведський телеканал TV4.

За даними ЗМІ, вірус не викликав серйозного захворювання у його носія. Медики вважають, що ризику виникнення епідемії в країні немає.

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"Причин вважати, що вірус буде поширюватися в Швеції, немає. Комарів, які є носіями вірусу, тут немає. Тому й немає підстав турбуватися, що він буде поширюватися", - заявив епідеміолог Шведського управління охорони здоров'я Андерс Тегнелл.

Влада Швеції не давала якихось рекомендацій відмовитися від поїздок до країн ризику.

Раніше Радіо Данії повідомило, що один випадок зараження вірусом Зіка підтверджений і в цій країні. Хворий перебуває у лікарні, він нещодавно повернувся з поїздки до Центральної і Південної Америки.

Як повідомляв УНІАН, вірус Зіка нині швидко поширюється в Латинській Америці, він передається через укуси комарів і викликає вроджені дефекти у дітей.

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Раніше вірус Зіка був виявлений у жителя Вірджинії (США), який нещодавно повернувся з-за кордону.

Особливу небезпеку цей вірус може мати для вагітних жінок, у яких, як припускають, він може спровокувати мікроцефалію плоду, що призводить до формування у новонароджених зменшених розмірів голови і мозку.

Вірус Зіка невиліковний. Сьогодні єдиний спосіб протистояти йому - боротися з комахами, що розносять його.