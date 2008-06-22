Лукашенко: хочу, щоб Медведєв побачив, де було підбито риску під СРСР

Переговори російського і білоруського президентів будуть продовжені, повідомив Олександр Лукашенко.

"Ми ще продовжимо переговори. Я хочу, щоб Дмитро Медведєв подивився на те місце, де було підбито риску під СРСР, - сказав білоруський лідер. Ми повинні побути на тій святій землі, хоча, на мою думку, вона спаплюжена, і походивши там, ми, можливо, придумаємо щось добре для наших громадян".

8 грудня 1991 року в Біловезькій пущі на хуторі Віскулі тодішні лідери Росії, України і Білорусії Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевіч підписали документи, що поклали край існуванню Радянського Союзу і зафіксували створення Співдружність незалежних держав (СНД).

"Коли ми ходили з Дмитром Медведєвим по Брестській фортеці, то в його очах я бачив, що він думає. Він думав: які молодці білоруси, що зберегли цей пам`ятник, - сказав Лукашенко. - Не без допомоги росіян ми відновили цю святиню, і Дмитро Медведєв зазначив, що тут, в Брестській фортеці, зроблено все по-людськи. Так повинно бути, щоб люди не забували про подвиг свого народу".

"Поки живі символи, такі як Брестська фортеця, ми завжди будемо разом і непереможні", - наголосив Лукашенко.