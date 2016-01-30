Опитування: 40% німців висловилися за відставку Меркель через її політику щодо біженців
40% німців висловилися за відставку канцлера Ангели Меркель через її політику щодо біженців.
Про це свідчать дані опитування, оприлюдненого Reuters.
Відзначається зростання невдовлення через привітну політику Меркель до людей, які тікають від війни та економічних негараздів у країнах Близького Сходу та Африки.
Меркель, рейтинги якої на початку минулого року були рекордно високими, останнім часом стає більш ізольованою на фоні зростаючого тиску з боку консервативного блоку, який вимагає зайняти більш жорстку позицію по відношенню до шукачів притулку.
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Зважаючи на суспільний тиск, консерватори з Християнсько-демократичного союзу Меркель та їх партнери по коаліції з Соціал-демократичної партії досягли згоди щодо того, як зупинити приплив мігрантів і посилили правила надання притулку біженцям.
Інше опитування, проведене Elector Research Group показало підтримку консервативного блоку Меркель на рівні 37%, хоча ще у вересні показник становив 42%. Рейтинг СДП залишився на рівні 24%.
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Також, згідно з опитуванням, праву партію "Альтернатива для Німеччини", яка підтримує більш жорстку позицію щодо мігрантів, підтримує 11% опитаних.
Відзначається, що Меркель, через її позицію щодо мігрантів, також піддається критиці з боку інших країн ЄС.