В підконтрольному ІДІЛ лівійському місті таємничий снайпер вбиває польових командирів терористів - ЗМІ

З 13 по 23 січня стрілок вбив Хамада Абд аль-Хаді, що очолював місцевий шаріатський суд, потім послідовно знищив його наступника Абу Мухаммада ад-Дарнауі і ще одного екстремістського лідера Абдуллі бін Хамада аль-Ансарі, пише Лента.ру з посиланням на De Morgen.

За інформацією видання, бойовики ІД прочісують місто, намагаючись виявити снайпера, проте поки що безрезультатно.

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Як повідомляє newsru.co.il, не виключено, що стрілок може бути одним з іноземних військових фахівців, які прибули напередодні в Лівію.

Як зазначається, 28 січня стало відомо, що США в Лівії можуть почати військову кампанію проти ІД. Вона може полягати у нанесенні авіаударів та проведенні операцій американським спецназом.