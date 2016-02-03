НАТО: Росія проводила маневри, які симулюють ядерну атаку на Швецію

На фрагмент доповіді Столтенберга, в якому йде мова про навчання над Швецією, звернуло увагу шведське видання The Local, інформує РБК.

У самому звіті, опублікованому на сайті НАТО, Столтенберг пише, що Росія в березні 2013 року проводила маневри, які симулюють ядерну атаку на Швецію.

«У рамках всеосяжного військового переозброєння ступінь військових маневрів і навчань Росії досягли рівня, небаченого з кінця холодної війни», - йдеться у висновку Столтенберга.

Як відзначає The Local, вчення російських військових проходили поблизу східної межі Стокгольмського архіпелагу і викликали бурхливу реакцію ЗМІ, оскільки Швеція повільно відреагувала на навчання через персонал, який перебував у відпустках, і була змушена покладатися на допомогу з боку НАТО. Тоді низка шведських ЗМІ повідомляли, що вчення Росії включали в себе симуляцію ядерного удару по Швеції, проте ця інформація ніколи не підтверджувалася на офіційному рівні.

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У квітні 2013 року шведська газета Svenska Dagbladet повідомляла з посиланням на військові джерела, що 29 березня шведські радари зафіксували шість російських військових літаків – два надзвукових ракетоносці-бомбардувальника Ту-22М3 (здатні транспортувати ядерну зброю) і чотири винищувачі Су-27. Літаки пройшли зовсім поруч з повітряним простором Швеції. За інформацією видання, літаки відпрацьовували можливі удари по району Стокгольма і південь Швеції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в НАТО заявили, що активність російських підводних човнів досягла рівня холодної війни.