В ЄС домовилися щодо фінансування Туреччини для покращення умов перебування біженців

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Попередньо план був ухвалений ще в листопаді, проте викликав суперечки всередині спільноти. Італія наполягала на фінансуванні угоди з загальноєвропейського бюджету, а не коштом країн-членів.

Напередодні італійський прем'єр Маттео Ренці заявив, що країна "зробить свій внесок у вирішення питання, запропонованого Туреччиною", додає агенція dpa.

3 лютого у ЄС досягли компромісу: Єврокомісія подвоїла свою частку до мільярда євро. Німеччина сплатить найбільшу серед інших членів ЄС суму - 427,5 мільйона євро, Британія - 327,6 мільйона євро, Франція - 309 мільйонів євро, а Італія - майже 225 мільйонів євро, уточнили у відомстві.

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"Для Комісії важливо зробити все, щоб біженці могли жити якнайближче до країни свого походження", - заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. За даними ООН, до ЄС через Середземне море цього року вже прибуло більше 67 тисяч людей.