Польща через біженців посилює контроль на кордоні з Німеччиною

Органи місцевого самоврядування на Заході Польщі мають намір зміцнити контроль на кордоні держави для запобігання можливим випадкам його нелегального перетину.

Про це повідомляє Радіо Польща.

На польсько-німецькому кордоні збільшиться кількість патрулів, також буде укріплено співпрацю з німецькими службами у сфері обміну інформацією.

Заходи зі зміцнення контролю на кордоні зумовлені великою кількістю біженців і мігрантів, що прибувають до Німеччини.

На її території, поблизу польсько-німецького кордону знаходиться табір, в якому живуть близько 600 біженців.

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У листопаді 2015 року було зареєстровано кілька випадків нелегального перетину польсько-німецького кордону. Порушників повернули до Німеччини.