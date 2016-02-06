Польща через біженців посилює контроль на кордоні з Німеччиною
Заходи зі зміцнення контролю на кордоні зумовлені великою кількістю біженців і мігрантів, які прибувають до Німеччини.
Органи місцевого самоврядування на Заході Польщі мають намір зміцнити контроль на кордоні держави для запобігання можливим випадкам його нелегального перетину.
Про це повідомляє Радіо Польща.
На польсько-німецькому кордоні збільшиться кількість патрулів, також буде укріплено співпрацю з німецькими службами у сфері обміну інформацією.
Заходи зі зміцнення контролю на кордоні зумовлені великою кількістю біженців і мігрантів, що прибувають до Німеччини.
На її території, поблизу польсько-німецького кордону знаходиться табір, в якому живуть близько 600 біженців.
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У листопаді 2015 року було зареєстровано кілька випадків нелегального перетину польсько-німецького кордону. Порушників повернули до Німеччини.