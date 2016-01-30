Меркель сподівається, що біженці з часом повернуться на батьківщину

В уряді ФРН розраховують, що біженці з Іраку та Сирії повинні будуть повернутися на батьківщину після того, як нормалізується ситуація в їхніх країнах.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на з'їзді своєї партії ХДС, повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

«Нам потрібно... повідомити людям, що їх статус тимчасовий і ми очікуємо, що як тільки відновиться мир у Сирії, коли «Ісламська держава» буде переможена в Іраку, ви повернетеся з отриманими знаннями до себе на батьківщину», - сказала вона.

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Також Меркель зазначила, що 70% біженців, які втекли в Німеччину через війну в колишній Югославії, повернулися в свої рідні країни.

Раніше стало відомо, що майже 40% громадян Німеччини вважають, що канцлер Ангела Меркель повинна піти у відставку через проблеми з біженцями.