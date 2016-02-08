У Німеччині обшукали квартиру можливого командира з ІД, якого звинувачують у загибелі сотень людей

Проживаючі в них чоловіки підозрюються в участі в сирійській громадянській війні на боці одного з терористичних об'єднань. Як передбачається, один з них може виявитися колишнім командиром з "Ісламської держави".

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32-річний підозрюваний потрапив у ФРН восени 2015 року в якості біженця. Сирійські інтернет-активісти поширили інформацію, що він несе відповідальність за загибель сотень людей, пише Німецька хвиля.

При цьому про якісь конкретні плани здійснення терактів не оголошувалося, як і про затримання або вилучення доказів. Також невідома країна походження підозрюваних.

Проведена облава стала другою за тиждень поліцейською операцією проти можливих джихадистів. У четвер в результаті заходу, проведеного в Берліні, а також у двох інших федеральних землях, поліцейські розгромили передбачуваний терористичний осередок ісламістів. Заявлялося, що четверо послідовників ІД родом з Алжиру могли планувати теракт в Берліні. Двоє людей були заарештовані.