ЗМІ: Великобританія готується до можливого конфлікту Росії і НАТО

За словами військових джерел The Daily Telegraph, метою навчань є підготовка до швидкого перекидання техніки в Східну Європу в разі можливого конфлікту між Росією і НАТО, інформує РБК.

Як розповіли співрозмовники газети, незважаючи на те, що навчання проходять в прикордонній із Сирією Йорданії, їх проведення не пов'язане з боротьбою проти «Ісламської держави».

«Це вчення не проти ІДІЛ. Якщо вже на те пішло, ми швидше готуємося приєднатися до США в Україні, а не в Сирії, - сказало одне з джерел газети в армії. - Це зовсім не той тип сил, які потрібно спрямувати в Алеппо для боротьби з бандою джихадистів».

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За словами офіційного представника британської армії, навчання в Йорданії повинні забезпечити повну бойову готовність «для розгортання і підтримки збройних сил чисельністю 30 тис. осіб у будь-якій точці світу».

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В Йорданію вже було направлено понад 300 одиниць військової техніки. В рамках навчань фахівці з логістики, розвідці, вибухівки, а також медики, будуть відпрацьовувати підтримку перекинутих військ.