Ісламісти стратили понад 800 жінок з часу захоплення іракського Мосула

Зануна аль-Сабаві, генерал поліції іракській провінції Найнава, розповів, що більшість жінок були розстріляні після винесення вироків шаріатським судом, заснованим "Ісламською державою", передає Lenta.ru. Крім того, за його даними, терористи під різними приводами засуджували до страти жінок-кандидатів до рад депутатів провінції, держслужбовців, а також тих, хто працював адвокатами, нотаріусами та перукарями.

Читайте також"Репортери без кордонів": ісламісти стратили 13 журналістів у МосуліЦі дані були надані центром шаріатської судової медицини в Мосулі, куди надходять тіла вбитих.

25 грудня прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді пообіцяв звільнити Мосул від бойовиків після того, як буде завершена операція в місті Рамаді.

Бойовики "Ісламської держави" зайняли друге за величиною місто Іраку 10 червня 2014 року.