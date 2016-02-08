Вперше за 200 років метеорит вбив людину

Про це повідомив глава штату Тамілнад Джаялаліта Джаярам, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Метеорит потрапив у будівлю коледжу", — сказав він, додавши, що чоловік отримав серйозні травми і помер по дорозі в лікарню.

Джаярам зазначив, що загиблий працював водієм автобуса, і його родині вже виплачена компенсація в $1,47 тис.

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За попередніми даними, загиблий стояв на вулиці біля їдальні коледжу в момент падіння небесного тіла. Також постраждав садівник і двоє студентів, та пошкоджено будівлю навчального закладу. Залишки метеорита були знайдені на місці НП.

За даними наукового видання International Comet Quarterly, в попередній раз загибель в результаті падіння метеорита була зафіксована в 1825 році.