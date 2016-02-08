Вперше за 200 років метеорит вбив людину
В Індії чоловік загинув при падінні метеорита на землю, цей випадок став першим за останні 200 років.
Про це повідомив глава штату Тамілнад Джаялаліта Джаярам, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
"Метеорит потрапив у будівлю коледжу", — сказав він, додавши, що чоловік отримав серйозні травми і помер по дорозі в лікарню.
Джаярам зазначив, що загиблий працював водієм автобуса, і його родині вже виплачена компенсація в $1,47 тис.
Читайте такожДвійник челябінського метеорита вибухне в атмосфері Землі – NASA
За попередніми даними, загиблий стояв на вулиці біля їдальні коледжу в момент падіння небесного тіла. Також постраждав садівник і двоє студентів, та пошкоджено будівлю навчального закладу. Залишки метеорита були знайдені на місці НП.
За даними наукового видання International Comet Quarterly, в попередній раз загибель в результаті падіння метеорита була зафіксована в 1825 році.