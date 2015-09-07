У районі Бангкока впав метеорит – ЗМІ (відео)

Про це повідомляє телеканал Thai PBS.

Телеканал опублікував ролик, в якому видно, що по небу летить об'єкт, який залишає за собою білий слід, після чого відбувається яскравий спалах і метеорит зникає. Наголошується, що жителі сусідньої провінції Канчанабурі почули якийсь звук, що нагадує вибух.

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Численні відео були зняті жителями Бангкока. Як зазначили у Національному науково-дослідному інституті астрономії, явище справді може бути падінням метеорита, незважаючи на те, що таке відбувається дуже рідко і зазвичай вночі.

Також розглядається версія падіння космічного сміття. За даними сайту Satview, подібний об'єкт міг впасти на Землю в районі столиці Таїланду.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року повз землю пролітав астероїд розміром з будинок.