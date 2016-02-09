Уряд Латвії розробить план відмови від російської мови у школах

Це зобов'язання включено в остаточний проект урядової декларації, повідомляє Delfi.lv.

У документі наголошується, що партнери з коаліції взяли до відома особливу думку національного об'єднання, яке входить до складу урядової коаліції. Про те, що почати перехід на навчання латиською мовою в державних і муніципальних школах потрібно до 1 вересня 2018 року.

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Також прийнято до відома особливу думку об'єднання про те, що необхідно скасувати видачу посвідок на проживання за придбання нерухомості.

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Декларацію уряду планується підписати 11 лютого, коли в Сеймі відбудеться голосування щодо його затвердження.

Раніше стало відомо, що Латвії закривають останній російськомовний канал.