Росія перекинула до Білорусі ЗРК С-300

У березні до Білорусі прибуде ще один дивізіон російських зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це повідомив командувач ВПС і військами ППО Збройних Сил Білорусі генерал-майор Олег Двігальов, передає БЕЛТА.

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"Робота, яка була проведена з Росією з безоплатної передачі нам чотирьох дивізіонів ЗРК С-300, дозволяє з упевненістю говорити, що з тим угрупованням зенітно-ракетних військ, яке у нас є, ми впораємося протягом найближчеого десятиліття", - сказав Олег Двігальов.

Відзначається, що два з чотирьох дивізіонів вже прибули з Хабаровська в Полоцьк - йде їх розміщення на позиції.

"Третій зараз приймаємо в Борисові, черговий чекаємо в березні з Ногінська. Групування зенітно-ракетних військ поповниться чотирма дивізіонами, які пройшли капітальний ремонт з гарантією до 5-7 років. Є хороша перспектива", - зазначив генерал.

Зазначимо, раніше Олександр Турчинов заявив, що РФ посилює свої військові бази бронетанковими підрозділами і авіацією вздовж кордону з Україною як зі свого боку, так і з боку Білорусі.

При цьому в жовтні минулого року президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував інформацію про будівництво російської авіабази на території країни. Тоді він сказав, що нічого подібного не знає, і російська авіабаза в Білорусі "не потрібна".

Довідка. Комплекси ЗРК-300 призначені для оборони великих промислових і адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу. Можуть вражати аеродинамічні і балістичні цілі.