Білорусь проводить масштабні навчання з ракетними військами на кордоні з Україною

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Білорусі.

«Згідно з планом підготовки ракетних військ та артилерії в навчальному році з 3 по 5 лютого в білоруському Поліссі під керівництвом начальника ракетних військ і артилерії збройних сил – начальника управління ракетних військ і артилерії Генерального штабу збройних сил проводиться командно-штабне навчання з ракетними військами й артилерією збройних сил», - йдеться в повідомленні.

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«Особливістю навчань є значний просторовий розмах їх проведення, а також спільне застосування різнорідних сил і засобів в єдиному задумі. Географія майбутніх навчань включає адміністративні території кількох районів Гомельської та Брестської областей», - повідомляє оборонне відомство.

До участі залучаються військові частини і підрозділи комплексів тактичних ракет «Точка-У», реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Белград», артилерійські дивізіони, озброєні далекобійними гарматами МСТА-Б. Загалом у навчаннях буде задіяно до 270 одиниць техніки і більш як 800 осіб.