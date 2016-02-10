Сирійська опозиція озвучила умови для повернення на переговори в Женеву

Про це заявив у середу в Лондоні координатор ВКП, екс-прем'єр Сирії Ріад Хіджаб, повідомляє ТАСС.

"Я кажу про зняття облоги міст, звільнення ув'язнених, допуск допомоги нужденним і зупинку ударів по районах проживання цивільного населення", - сказав він по завершенні зустрічі з главою МЗС Великобританії Філіпом Хаммондом.

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"Перш, ніж ми поїдемо 25 лютого, ці заходи повинні бути застосовані на місцях", - сказав він.

При цьому він закликав Сполучені Штати чинити тиск на Москву з тим, щоб зупинити російські авіаудари. Вони, за його словами, "гарантують, що (президент Сирії Башар) Асад залишається у влади".

Як повідомляв УНІАН, раніше сирійська опозиція заявила про готовність боротися разом з Росією з терористичною організацією "Ісламська держава", але наполягає на припиненні операції російських ВКС.