Пентагон: В найближчі тижні посилення боротьби з ІД принесе відчутні результати

За його словами, це в першу чергу стосується перекриття фінансових потоків угруповання і зведення нанівець можливостей поширення пропаганди.

Міністр зазначив, що всі представники країн-учасниць очолюваної США коаліції, в яку входять понад 20 країн, хто приїхав на зустріч, пообіцяли або підсилити свій внесок у боротьбу з ІД, або звернутися до керівництва своїх країн з проханням розглянути можливість розширення своєї участі, передає Російська служба ВВС.

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Як повідомляв УНІАН, сирійська опозиція повернула контроль над деякими населеними пунктами в регіоні Туркмандаги на півночі Сирії.