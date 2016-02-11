Пентагон: В найближчі тижні посилення боротьби з ІД принесе відчутні результати
22:56, 11 лютого 2016Світ
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Посилення боротьби з екстремістським угрупованням "Ісламська держава" в найближчі тижні принесе відчутні результати, заявив міністр оборони США Аштон Картер, виступаючи перед представниками коаліції, котра воює з ІД.
REUTERS
За його словами, це в першу чергу стосується перекриття фінансових потоків угруповання і зведення нанівець можливостей поширення пропаганди.
Міністр зазначив, що всі представники країн-учасниць очолюваної США коаліції, в яку входять понад 20 країн, хто приїхав на зустріч, пообіцяли або підсилити свій внесок у боротьбу з ІД, або звернутися до керівництва своїх країн з проханням розглянути можливість розширення своєї участі, передає Російська служба ВВС.
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Як повідомляв УНІАН, сирійська опозиція повернула контроль над деякими населеними пунктами в регіоні Туркмандаги на півночі Сирії.
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