Збільшення фінансування оборони НАТО розширює можливості стримування агресії РФ – глава Пентагону

Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер на прес-конференції в рамках засідання міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі.

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Картер розповів про зусилля США зі зміцнення системи стримування та оборони в Європі і про оборонний бюджет на 2017-й звітний рік.

”Серед багатьох інших речей: виділяються кошти для військових сил і можливостей з метою введення в дію нашого рішучого і збалансованого стратегічного підходу стосовно Росії. Зокрема бюджетне фінансування збільшується в чотири рази для європейської ініціативи засвідчення оборонної підтримки і в цілому становитиме 3,4 млрд доларів. І це розширює увагу в тому числі на стримування російської агресії проти союзників НАТО”, - наголосив Картер.

За його словами, це надасть підтримку розміщенню більшої кількості американських ротаційних сил у Європі впродовж року, сприятиме проведенню більшої кількості навчань із союзниками по НАТО та розміщенню більшої кількості техніки.

"Ми також виділяємо кошти на покращення інфраструктури: на аеродроми, навчальні центри і полігони по всій Європі. Це розширить військовий потенціал та дозволить здійснювати швидке розміщення сил у регіоні... Усе це разом до кінця 2017 року дозволить нам швидко створити надзвичайно сильні об'єднані війська: повітряні, морські і наземні сили, які зможуть відповісти на широкому театрі дій, якщо буде необхідно", - наголосив Картер.

Він заявив, що країни Альянсу мають зробити більше для надійної оборони і стримування потенційних загроз. "Саме тому НАТО повинне сприяти подальшому зміцненню своїх позицій для стримування і, якщо необхідно, завдати поразки будь-якому агресору вздовж повного діапазону загроз. І якщо справа доходить до гібридних, кібер- або інформаційних операцій, російські дії говорять багато про що. Вони дали чітко зрозуміти, що всі союзники повинні продовжувати інвестувати та оновлювати свої можливості", - наголосив Картер.