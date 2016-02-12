Перемогти "Ісламську державу" не проблема, але завдання інше – голова міноборони Франції

Про це заявив під час відкриття Мюнхенської конференції з питань безпеки міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан, передає "ЄвроПравда". "Звичайно, ми переможемо "Ісламську державу" на землі, та звільнимо Сирію. Саме тому ми співпрацюємо з групами повстанців", - заявив він.

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Міністр очікує, що місцеві озброєні групи отримають військову перемогу вже ближчим часом. "Саме вони звільнять Сирію від ісламістів – з підтримкою коаліції з повітря, з допомогою тренувальних програм (для цих бійців) і, можливо, з проведенням наземної операції силами тих країн регіону, які вже подали сигнали, що вони готові на такі кроки", - впевнений Жан-Ів ле Дріан.

Водночас, міністр наголосив, що важливішим та складнішим завданням є боротьба з ідеологічною мережею радикальних ісламістів, на якій базується "Ісламська держава". "Необхідно впоратися з пропагандою ісламістів, яка є ефективною. Треба розірвати їх мережі пропаганди", - сказав міністр.

Представник уряду Франції також кілька разів підкреслив, що впевнений у регулярній співпраці режиму Башара Асада та "Ісламської держави".