Росія зміцнює зв'язки з талібами і надає їм підтримку - Associated Press

Росія зміцнює зв'язки з талібами і надає їм все більш помітну підтримку, повідомили в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press на умовах анонімності представники американських розвідувальних служб, передає Росбалт.

За їх словами, вони знайшли свідчення того, що рух "Талібан" захопив на короткий термін у минулому році місто Кундуз на півночі Афганістану за підтримки Росії. Як стверджують розвідники США, Москва нібито надала зброю бойовикам і здійснювала їх військову підготовку.

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На озброєнні талібів з'явилися автомати Калашникова з пластиковими прикладами, що виготовляються тільки в Росії, нові кулемети Калашникова і протитанкові гранатомети, уточнили джерела агентства.

"Росіяни надали гроші і озброєння талібам з тим, аби ті боролися проти "Ісламської держави", " - каже співробітник американських спецслужб.

"Ми на сто відсотків упевнені, що Росія підтримує певні елементи серед талібів і підштовхує їх до дій у північній межі Афганістану, де вони можуть легко отримувати підкріплення з Таджикистану і діяти в якості буфера проти ІД", - цитує Associated Press свого співрозмовника.