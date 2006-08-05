Ракетники “Хезболли” розмістилися в житловій п`ятиповерхівці

Ізраїльські військові подали свою версію десантної операції в ліванському місті Тір, давши їй високу оцінку і оприлюднивши подробиці нічного рейду, в якому брали участь бійці військово-морського спецназу.

Метою операції була група активістів "Хезболли", причетних до обстрілу великих міст Ізраїлю з використанням ракет великої дальності.

Висадившись з вертольотів, "командос" ввійшли до п`ятиповерхового житлового будинку, де в звичайній квартирі на другому поверсі ховалися "ракетники", розповів РІА “Новости” співрозмовник.

Виконавши в швидкому бою поставлене завдання, спецназ на шляху до району евакуації вступив у бій з кинутими навперейми силами "Хезболли". Співрозмовник агентства повідомив про "велику кількість" знищених бойовиків.

За інформацією сайту газети "Едіот Ахронот", під час операції були вбиті мінімум десять активістів "Хезболли", включаючи "центральні фігури, причетні до обстрілу Ізраїлю за допомогою ракет великої дальності".

Вважається, що саме з району Тіру були випущені ракети, що розірвалися напередодні ввечері в ізраїльському місті Хадера, приблизно за 80 кілометрів на південь від кордону з Ліваном.

З боку ізраїльтян вісім осіб одержали поранення, зокрема двох спецназівців поранено тяжко. Всі учасники рейду на вертольотах перелетіли до Ізраїлю.

За тиждень це, принаймні, друга десантна операція в Лівані. Першу було проведено 2 серпня в Баальбеку, в глибокому тилу "Хезболли", де спецназ, за твердженням ізраїльських військових, знищив не менших десятьох бойовиків, захопив п`ятьох полонених і без втрат повернувся на базу.

За даними "Едіот Ахронот", з початку ліванської кампанії таких операцій було вже 17, більшість з них не мали висвітлення в пресі.

РІА “Новости”