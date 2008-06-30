У катастрофі літака Іл-76 в Судані загинув росіянин

За інформацією Головного управління цивільної авіації Судану, весь екіпаж літака, що зазнав сьогодні вранці аварії в аеропорту Хартума, у складі чотирьох чоловік загинув, серед них був один громадянин Росії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ РФ.

Про громадянство решти загиблих не повідомляється. Згідно з повідомленням, даний літак марки Іл-76 належав суданській авіакомпанії «Абабіль». На даний час Посольством Росії в Хартумі з`ясовуються обставини інциденту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, при зльоті в аеропорту Хартума в Судані зазнав аварії вантажний літак, внаслідок чого всі чотири члени команди загинули. При цьому раніше повідомлялося, що всі загиблі були росіянами.

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет з`ясовує можливу наявність серед членів екіпажу громадян України і встановлює прізвища загиблих, а також обставини катастрофи. За даними посольства, до складу екіпажа входили четверо громадян країн „пострадянського простору”.

Це вже третя авіакатастрофа в Судані за останній місяць. Нагадаємо, три дні тому, 27 червня, в Арабській Республіці Єгипет поблизу р. Малакаль (південь Судану) розбився літак Ан-12, який виконував рейс Хартум-Джуба. На борту літака були вісім членів екіпажа, семеро з яких загинули. Серед загиблих членів екіпажа - четверо громадян України, два – Судану, один – Вірменії.