Призначено нового керівника миротворчих операцій ООН

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун призначив своїм новим заступником з миротворчих операцій і водночас головою департаменту ООН з миротворчих операцій 55-річного французького дипломата Алена Леруа, який протягом липня замінить на цій посаді свого співвітчизника Жана-Марі Геенно. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООН, поширеному в нью-йоркській штаб-квартирі організації.

Миротворчість - одне з найважливіших завдань ООН, яке забирає значну частину сил і бюджету організації. На сьогодні в світі ООН проводить 17 миротворчих операцій, в яких задіяно 107,5 тисячі осіб, які представляють майже 120 країн. З них - 74,5 тисячі військовослужбовців, 11,3 тисячі поліцейських, 5,3 тисячі цивільних співробітників місій ООН, 12,2 тисячі цивільних співробітників, найнятих в країнах перебування місій, а також 2,5 тисячі військових спостерігачів ООН.

Останній затверджений бюджет миротворчих операцій (з 1 липня 2007 по 30 червня 2008 року) становить 6,8 мільярда доларів. З 1948 року на миротворчість було витрачено близько 54 мільярдів доларів.

Призначений новим керівником миротворчих операцій ООН Ален Леруа знайомий з тематикою врегулювання конфліктів і постконфліктного відновлення, оскільки займався нею на різних посадах в структурах ООН, Євросоюзу і МЗС Франції. Значна частина його кар`єри в цій сфері була присвячена Балканам.