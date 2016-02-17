У королівській родині висловилися з питання збереження Великобританії в ЄС

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Guardian.

Як наголошується, в ході свого виступу герцог Кембриджський підкреслив необхідність спільних і злагоджених дій перед лицем проблем, з якими світ зіткнувся останнім часом. Співпраця з іншими націями він назвав «наріжним каменем безпеки та процвітання» великої Британії.

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Слова принца Вільяма, а також присутність на заході глави зовнішньополітичного відомства Філіпа Хеммонда розцінюється політичними аналітиками як непряма підтримка королівською родиною позиції щодо збереження членства Великобританії в Євросоюзі.

Пізніше представники Кенсінгтонського палацу виступили із заявою, що слова принца не можна розцінювати як позицію з питання відносин з Євросоюзом.

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«Мова йшла не про Європу. Принц жодного разу в своєму виступі не вимовив «Європа», — прокоментувала королевська прес-служба. На її думку, заяви про принца «в роботі партнерство» та «можливості спільних дій» не варто розцінювати як позицію щодо майбутнього угоди. Всі приклади, які наводив герцог, стосувались співробітництва в рамках ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Великобританії заявив,що вихід з ЄС є загрозою національної безпеки.