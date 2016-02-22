У Польщі оприлюднили документи про агентурне минуле Леха Валенси

О 12 годині дня 22 лютого в архів впустили групу вчених і журналістів, зацікавлених цією справою, повідомляє Радіо Польща.

Наголошується, що для ознайомлення стала доступна папка з документами, які стосуються секретного співробітника під псевдонімом «Болек» і були підписані екс-президентом Польщі Лехом Валенсою.

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Матеріали, що доступні в архіві Інституту національної пам'яті, містять документ, датований 21 грудня 1970 року. Це зобов'язання про співпрацю, підписане Лехом Валенсою. «Зобов'язання. Я, нижчепідписаний Лех Валенса, син Болеслава і Фелікси, народжений в 1943 році в Попові, повіт Липно, зобов'язуюсь зберігати в таємниці зміст розмов, проведених зі мною працівниками служб безпеки. Одночасно зобов'язуюсь співпрацювати із службою безпеки при розкритті і боротьбі з ворогами ПНР. Інформацію підтверджую передавати в письмовому вигляді, і вона буде правдивою. Факт співпраці зі службою безпеки зобов'язуюся тримати в секреті і не розкривати її навіть перед сім'єю. Інформацію буду передавати під псевдонімом «Болек». Лех Валенса. Болек»

Згідно з повідомленням, в папці знаходиться понад 750 сторінок документів, а також лист генерала Кіщака, датований 1996 роком. Лист колишнього глави МВС часів ПНР адресовано директору архіву сучасної документації і до передачі в архів матеріалів про можливе співробітництво Леха Валенси зі службами безпеки ПНР.

Журналісти та науковці мають право вести зйомку і фотографувати матеріали. Також можна замовити цифрові копії. Інститут підготував безліч паперових копій документів, а також забезпечив додаткові місця для роботи в архіві. 22 лютого архів буде відкрито до 21 години.