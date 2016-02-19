Екс-президент Польщі спростував свою співпрацю зі спецслужбами, однак визнав деяку "помилку"

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням TVN 24.

"Мене не зламали в грудні 1970 року, я не співпрацював зі Службою безпеки, ніколи не брав від них грошей, не зробив жодного письмового або усного доносу", - заявив Валенса.

"Я зробив помилку, але не таку, і я дав слово, що не буду її розкривати, напевно, не зараз, для цього ще не на часі", - додав він.

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Колишній президент розповів, що людина, яка може пролити світло на це, ще живий, і він дав слово не розкривати правду, а він тримає слово "навіть перед супротивниками". Валенса при цьому висловив надію, що цей чоловік сам все розповість.

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Нагадаємо, серед документів, вилучених співробітниками Інституту національної пам'яті Польщі та правоохоронцями в будинку генерала Чеслава Кищака була знайдена папка, підписана "Лех Валенса. Болек", що, на думку експертів, доводить співробітництво колишнього президента зі спецслужбами.

На думку експертів, документи є оригінальними і охоплюють період з 1970 по 1976 рік.