Екс-президент Польщі спростував свою співпрацю зі спецслужбами, однак визнав деяку "помилку"
Колишній президент Польщі і засновник спілки "Солідарність" Лех Валенса заявив, що не співпрацював зі спецслужбами, однак визнав, що допустив помилку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням TVN 24.
"Мене не зламали в грудні 1970 року, я не співпрацював зі Службою безпеки, ніколи не брав від них грошей, не зробив жодного письмового або усного доносу", - заявив Валенса.
"Я зробив помилку, але не таку, і я дав слово, що не буду її розкривати, напевно, не зараз, для цього ще не на часі", - додав він.
Читайте такожВаленса: Олігархи самі впораються з Путіним, якщо Захід буде солідарним
Колишній президент розповів, що людина, яка може пролити світло на це, ще живий, і він дав слово не розкривати правду, а він тримає слово "навіть перед супротивниками". Валенса при цьому висловив надію, що цей чоловік сам все розповість.
Читайте такожВаленса допустив розпад Росії і скорочення її населення до 20 мільйонів осіб
Нагадаємо, серед документів, вилучених співробітниками Інституту національної пам'яті Польщі та правоохоронцями в будинку генерала Чеслава Кищака була знайдена папка, підписана "Лех Валенса. Болек", що, на думку експертів, доводить співробітництво колишнього президента зі спецслужбами.
На думку експертів, документи є оригінальними і охоплюють період з 1970 по 1976 рік.