Автор доповіді про злочини в Чечні подякував Кадирову за її публікацію

Про це він сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи публікацію Кадировим доповіді в соцмережах.

"Наші колеги з "Відкритої Росії", які отримали мою доповідь про Кадирова під ембарго, випадково виклали її вчора на свій сайт унаслідок технічної помилки. Кадиров встиг скачати доповідь і опублікував її у своїх соціальних мережах до початку офіційної презентації. Неприємно, звісно", - сказав Яшин.

"З іншого боку, варто сказати Рамзану спасибі. Я прекрасно розумію, як донести доповідь до жителів центральної Росії, Уралу і Сибіру, Далекого Сходу. А ось поширення доповіді в Чечні здавалося складним завданням. Однак Кадиров мені в цьому серйозно допоміг. Після того як сам глава Чечні опублікував доповідь, немає сумнівів: у республіці її прочитають. Ця бравада зіграє нам на користь. Так що "хитрий хід" кадировців я вітаю. Молодець, Рамзане", - наголосив він.

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Яшин назвав коментар Кадирова про відсутність сенсацій у документі "цілком очікуваним".

"Дійсно, ніяких сенсацій. Республіка загрузла в корупції, з населення збирають данину у фонд, який використовується як особистий гаманець президента, кадировські бойовики вбивають людей. Які ж тут сенсації? Загальновідомі факти. Вся ця інформація систематизована у доповіді, підкріплена документами і доказами і дає читачеві розуміння, яку загрозу російській державі створили Путін і Кадиров на Північному Кавказі", - сказав Яшин.

Він повідомив, що о 12.00 за київським часом трансляція доповіді відбудеться на сайті https://openrussia.org