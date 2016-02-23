Автор доповіді про злочини в Чечні подякував Кадирову за її публікацію
Один із лідерів російської опозиційної партії ПАРНАС Ілля Яшин подякував главі Чечні Рамзану Кадирову за рекламу доповіді "Загроза національній безпеці" про злочини в Чеченській Республіці.
Про це він сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи публікацію Кадировим доповіді в соцмережах.
"Наші колеги з "Відкритої Росії", які отримали мою доповідь про Кадирова під ембарго, випадково виклали її вчора на свій сайт унаслідок технічної помилки. Кадиров встиг скачати доповідь і опублікував її у своїх соціальних мережах до початку офіційної презентації. Неприємно, звісно", - сказав Яшин.
"З іншого боку, варто сказати Рамзану спасибі. Я прекрасно розумію, як донести доповідь до жителів центральної Росії, Уралу і Сибіру, Далекого Сходу. А ось поширення доповіді в Чечні здавалося складним завданням. Однак Кадиров мені в цьому серйозно допоміг. Після того як сам глава Чечні опублікував доповідь, немає сумнівів: у республіці її прочитають. Ця бравада зіграє нам на користь. Так що "хитрий хід" кадировців я вітаю. Молодець, Рамзане", - наголосив він.
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Яшин назвав коментар Кадирова про відсутність сенсацій у документі "цілком очікуваним".
"Дійсно, ніяких сенсацій. Республіка загрузла в корупції, з населення збирають данину у фонд, який використовується як особистий гаманець президента, кадировські бойовики вбивають людей. Які ж тут сенсації? Загальновідомі факти. Вся ця інформація систематизована у доповіді, підкріплена документами і доказами і дає читачеві розуміння, яку загрозу російській державі створили Путін і Кадиров на Північному Кавказі", - сказав Яшин.
Він повідомив, що о 12.00 за київським часом трансляція доповіді відбудеться на сайті https://openrussia.org