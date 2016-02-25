Обама висловив обережний оптимізм щодо припинення вогню в Сирії

Як повідомляє Радіо Свобода, виступаючи в середу перед журналістами у Вашингтоні, Обама зазначив, що якщо в Сирії буде помітний бодай якийсь прогрес, це може сприяти початку політичного процесу, який завершить п’ятирічну громадянську війну в цій країні.

Висока переговорна рада – головна сила сирійської опозиції – поки що не ухвалила остаточного рішення, побоюючись, що Росія буде продовжувати завдавати авіаудари по позиціях повстанців. Всі учасники конфлікту повинні висловити своє ставлення до запропонованих США та Росією умовами перемир’я до полудня п’ятниці і – в разі згоди – припинити вогонь з нуля годин 27 лютого, в суботу.

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Держсекретар США Джон Керрі повідомив після телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що в четвер умови перемир’я в Сирії обговорять робочі групи обох країн.

Керрі вкотре наголосив, що зволікання в цьому питанні може призвести до втрати можливості мирного врегулювання конфлікту. Він поцікавився, чи будуть Росія та Іран послідовно і «сумлінно» домагатися початку політичного перехідного процесу в Сирії.

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«Гадаємо, що в довгостроковій перспективі Росія зацікавлена сприяти легітимній передачі політичної влади в Сирії, що забезпечить стабілізацію і проведення реформ. Ми вважаємо, що це можливо тільки, коли Асад відійде», – заявив держсекретар США.