Лавров категорично відкинув ідею плану "Б" щодо Сирії

"Нема його і не буде. Ні у кого", - заявив глава російського зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на питання про можливість використання плану "Б" в разі провалу перемир'я в Сирії, повідомляє РИА Новости.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що про план "Б" щодо Сирії говорити передчасно.

Читайте такожКеррі: Для "плану Б" в Сирії знадобиться від 15 до 30 тисяч солдатів

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.