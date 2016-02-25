Сирійські курди погодилися дотримуватися перемир'я

Про це йдеться в офіційній заяві Сил народної самооборони (СНР), бойового крила сирійської курдської партії "Демократичний союз", повідомляє ТАСС.

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Нагадаємо, сирійська опозиційна коаліція, яка виступає проти режиму чинного президента Башара Асада, підтримала план припинення вогню в рамках домовленостей США і Росії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.



