Сирійська опозиція погодилася ввести перемир'я на два тижні

Сирійська опозиційна коаліція, яка виступає проти режиму чинного президента Башара Асада, підтримала план припинення вогню в рамках домовленостей США і Росії. Про це йдеться в заяві Вищого комітету з переговорів, яке цитує Російська служба ВВС.

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У документі наголошується, що в ході тимчасового двотижневого перемир'я в іншої сторони конфлікту буде можливість показати свою прихильність до мирного процесу.

Нагадаємо, США і Росія домовилися про режим припинення вогню в Сирії, який набуде чинності 27 лютого. Виняток буде зроблено для позицій терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Сирії Башар Асад призначив парламентські вибори в країні на 13 квітня. Також він видав указ, в якому також визначено розподіл депутатських мандатів на кожну провінцію Сирії.

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Сирійська опозиція розкритикувала рішення Асада, вказавши на протиріччя виборів переговорному процесу.