В Ірані проходять парламентські вибори

Як повідомляє Радіо Свобода, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї закликав іранців прийти сьогодні на виборчі дільниці та забезпечити високу явку на парламентських виборах.

«Я пропоную нашому народу віддати свої голоси... Вони повинні вибирати своїх кандидатів мудро. Велика явка розчарує ворогів Ірану», – сказав Хаменеї, проголосувавши на виборах.

Нинішні вибори в Ірані – перші після скасування Заходом санкцій в рамках ядерної угоди з Тегераном.

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Голосування має продемонструвати рівень довіри до помірного президента Хасана Роухані, який є активним прихильником угоди, в якій він вбачає економічні вигоди для простих іранців.

Реформістам, які виступають за демократичні зміни і в цілому віддані політиці Роухані, протистоять більш радикальні сили, які висловлюються проти ядерної угоди і зближення із Заходом.

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Зазначимо, що в іранському парламенті 290 місць, з них 5 зарезервовано для національно-релігійних меншин, а 285 обираються в 196 округах, частина яких відповідно є одномандатними, а частина - багатомандатними. На місця в парламенті претендує понад 6 тисяч кандидатів.

У свою чергу до Ради експертів, що має 88 членів, балотується 801 кандидат.

Право голосу мають майже 55 мільйонів іранців.