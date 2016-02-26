Командувач НАТО назвав Росію "загрозою для існування" США і Європи

Про це заявив глава Європейського командування США і Верховного головнокомандування Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав, передає "Голос Америки".

За його словами, ситуація з безпекою в Європі в останні місяці "стала ще серйознішою і складнішою".

Виступаючи перед комітетом з питань збройних сил Палати представників з доповіддю про безпеку в Європі, Брідлав наголосив на низці проблем – таких, як наполеглива поведінка Росії, масовий наплив біженців і терористична загроза з боку "Ісламської держави".

Він додав, що Росія "вирішила бути противником і становить довгострокову загрозу для існування" Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів в Європі, бо Росія хоче "переписати" встановлені правила світового порядку.

"Щоб протидіяти Росії, європейське командування разом з союзниками і партнерами проводить заходи стримування і готується в разі необхідності боротися та перемогти", – сказав глава Європейського командування.

Він зауважив, що Росія прагне поширити беззастережний вплив на сусідні країни, щоб створити буферну зону.

"Росія розширює свій вплив ще далі в спробі знову утвердитися в ролі лідера на світовій арені", - заявив генерал.

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За словами Брідлава, Росія, незважаючи на її запевнення в протилежному, мало робить для боротьби з ІДІЛ в Сирії. Замість цього вона активно підтримує режим Башара Асада та його союзників.

Російське втручання в Сирії "сильно поглибило проблему", змінивши динаміку як в повітряному просторі, так і на землі. "Росія і режим Асада навмисне використовують міграцію з Сирії як зброю в спробі подолати європейські структури і зломити рішучість Європи", – сказав він.

Генерал наголосив, що важливо, аби Конгрес продовжував підтримувати ініціативу щодо гарантування безпеки в Європі European Reassurance Initiative, яка, за його словами, націлена на протидію російської агресії та іншим загрозам.

"Бюджетна заявка на цей рік відображає нашу тверду відданість інтересам безпеки наших союзників і партнерів та наш намір і надалі захищати їхню батьківщину", – пояснив Брідлав.

Він наголосив, що бюджет ініціативи пропонується збільшити в 4 рази, до 3,4 млрд доларів.