Расмуссен: потрібно посилити кордони НАТО так, щоб Росія навіть не думала про те, щоб на когось напасти

Таку думку висловив колишній генеральний секретар НАТО Андрес фог Расмуссен передає DT.UA з посиланням на Gazeta Wyborcza. Тому необхідно посилити військову присутність об'єднання в регіоні, вважає він.

Читайте такожВійськові експерти НАТО підготували доповідь про уразливість східних рубежів альянсу перед РФ

На початку лютого міністри оборони країн-учасниць Північноатлантичного альянсу домовилися про зміцнення східних кордонів. Про те, що саме треба зробити, вони збираються поговорити в липні на саміті у Варшаві. У свою чергу Андерс фог Расмуссен переконаний, що Росія буде докладати зусиль, щоб якось вплинути на рішення міністрів. "Що б не вирішив НАТО, Росія завжди може придумати привід, щоб бути проти. В такому разі чому б нам не прийняти правильне рішення? А саме рішення збільшити нашу присутність на сході настільки, щоб Росія навіть не думала про те, щоб на когось напасти", - підкреслив колишній генсек НАТО.

Таким чином, на його думку, у Варшаві міністри оборони повинні обговорювати тільки одне питання: чи варто розмістити в Східній і Центральній Європі постійні військові бази або ж створити настільки щільний графік ротації контингенту НАТО в цьому регіоні, щоб війська постійно були там.

Раніше Андерс фог Расмуссен заявляв, що Росія небезпечніше ніж СРСР і веде "гібридну" війну проти Європи. Хоча в той же час вона не соромиться демонструвати "зуби" і звичним способом, погрожуючи Заходу ядерною зброєю.

Також експерти НАТО заявили про уразливість східних кордонів Європи перед Росією. У підготовленій військовими доповіді говориться, що багато ключових членів альянсу як і раніше страждають від "хронічного недофінансування" і "критичних недоліків" у сфері обороноздатності.