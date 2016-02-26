ЗМІ: В Чечні у військовій частині сталася масова бійка між місцевими та російськими солдатами (відео)

Як повідомляє Росбалт з посиланням на користувача Facebook Надію Іванову, яка поширила відео бійки, інцидент стався напередодні у військовій частині, розташованій в чеченському селищі Борзой.

"За однією з версій, приводом для конфлікту між чеченськими військовослужбовцями та контрактниками з інших регіонів РФ стала нецензурна лексика. Жінка, що контактувала з одним з очевидців, розповіла, що ввечері того ж дня військовослужбовці - уродженці Чечні - зібралися з битками, арматурою, травматичними пістолетами, дочекалися солдатів, що йшли з вечері, і напали на них", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосійський опозиціонер розповів про приватну армію Кадирова

На поширеному відео зображені певні заворушення за участю російських військовослужбовців з коментарями людей, що ведуть зйомку, чеченською мовою.

Відзначається, що важко визначити, коли і де було знято відео, однак час року може відповідати кінця лютого в Чечні.

Згідно з повідомленням, автор публікації уточнила, що постраждали близько 20 осіб, всі вони перебувають у місцевій санчастині з переломами рук і ніг. Одному з солдатів проткнули живіт арматурою, в інших — перелом щелепи, розповіла жінка. «Там зараз працює комісія. З частини нікого не випускають», — зазначила вона.

В організації «Солдатські матері» повідомили, що постараються з'ясувати подробиці інциденту в Чечні.

В Чечне есть посёлок Борзой. Там расположена воинская часть, в которой проходят службу как чеченские, так и русские солд... Опубліковано Надеждою Ивановою 26 лютого 2016 р.

У військовій прокуратурі ПВО РФ відмовилися прокоментувати інформацію про масову бійку. «Ні, ми не коментуємо це», — сказав старший радник юстиції, помічник військового прокурора РФ по зв'язках з громадськістю Натиф Гаджиметов.