У Шойгу оприлюднили відео бойового вильоту бомбардувальника Су-24М з аеродрому в Сирії
19:06, 19 січня 2016Світ
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За минулі чотири доби літаки російської авіагрупи в Сирії здійснили 157 бойових вильоти по 579 об'єктам.
Скріншот відео
Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ на своїй сторінці в Facebook.
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Бойовий виліт російського бомбардувальника Су-24М з авіабази #Хм...
#СИРІЯ #ВІДЕО Бойовий виліт російського бомбардувальника Су-24М з авіабази #Хмеймим#SYRIA #FOOTAGE Combat sortie of Su-24M from #Hmeymim airbase aimed to eliminate terrorists' objects in SyriaОпубліковано Міноборони Росії 19 січня 2016 р.
Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили, що в Сирії бойовики обстрілюють цивільне населення з метою звинуватити в цьому урядові війська.
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