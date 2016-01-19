У Шойгу оприлюднили відео бойового вильоту бомбардувальника Су-24М з аеродрому в Сирії

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ на своїй сторінці в Facebook.

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Бойовий виліт російського бомбардувальника Су-24М з авіабази #Хм... #СИРІЯ #ВІДЕО Бойовий виліт російського бомбардувальника Су-24М з авіабази #Хмеймим#SYRIA #FOOTAGE Combat sortie of Su-24M from #Hmeymim airbase aimed to eliminate terrorists' objects in Syria Опубліковано Міноборони Росії 19 січня 2016 р.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили, що в Сирії бойовики обстрілюють цивільне населення з метою звинуватити в цьому урядові війська.