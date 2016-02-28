Кемерон про вихід Британії з ЄС: авантюра століття

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон у своїй колонці на The Telegraph зарахував агресію Росії в Україні до причин зберегти членство Британії у Євросоюзі.

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"Існує більш важливе питання про нашу роль в світі: більше чи менше шансів у Британії вирішити (проблеми - УНІАН), перебуваючи поза ЄС? Звичайно, ми сильна країна. Ми п'ята за величиною економіка в світі. У нас є чудові збройні сили . Але треба думати про речі, які в останні роки представили для нас загрозу: ядерна програма Ірану, російська агресія в Україні, вплив міграційної кризи, ісламістський екстремізм і тероризм", - цитує Кемерона ТСН.ua.

За його словами, вихід країни з ЄС спричинить ризики, і такий крок для Великобританії став би "авантюрою століття".

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Нагадаємо, референдум з питання збереження членства країни в ЄС відбудеться 23 червня.

Більшість членів уряду королівства підтримують збереження членства в ЄС, однак ряд політиків з команди прем'єра, в тому числі міністр юстиції Майкл Гоув і мер Лондона Борис Джонсон, оголосили про те, що будуть агітувати за вихід зі складу Євросоюзу.