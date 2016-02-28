Кількість мігрантів у Греції може зрости втричі до квітня

Афіни звинувачують у цьому балканські країни, що закривають свої кордони для мігрантів, передає Бі-бі-сі. Минулого тижня Македонія закрила свій кордон для громадян Афганістану, а також посилила пропуск громадян Сирії та Іраку.

Читайте такожГреція намагається сповільнити потік мігрантів з островівОчікується, що ситуація на кордоні Греції істотно погіршиться, оскільки уряди Словенії, Хорватії, Сербії та Македонії дозволяють перетинати свої кордони лише 580 мігрантам в добу.

Уряд Австрії заявив, що відтепер буде приймати лише 80 прохань про притулок на добу, і впускати не більше 3200 мігрантів, що прямують в інші країни.

У зв'язку з цим влада Італії готуюється до можливого напливу мігрантів з Греції.