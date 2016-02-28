Кількість мігрантів у Греції може зрости втричі до квітня
Влада Греції заявила, що кількість мігрантів на її території може збільшитися втричі в березні і досягти 70 тис. осіб.
Афіни звинувачують у цьому балканські країни, що закривають свої кордони для мігрантів, передає Бі-бі-сі. Минулого тижня Македонія закрила свій кордон для громадян Афганістану, а також посилила пропуск громадян Сирії та Іраку.
Читайте такожГреція намагається сповільнити потік мігрантів з островівОчікується, що ситуація на кордоні Греції істотно погіршиться, оскільки уряди Словенії, Хорватії, Сербії та Македонії дозволяють перетинати свої кордони лише 580 мігрантам в добу.
Уряд Австрії заявив, що відтепер буде приймати лише 80 прохань про притулок на добу, і впускати не більше 3200 мігрантів, що прямують в інші країни.
У зв'язку з цим влада Італії готуюється до можливого напливу мігрантів з Греції.