Австрія готова впускати не більше 3200 мігрантів щодня

Як пояснила глава МВС країни Йоханна Мікль-Ляйтнер, "Австрія знаходиться серед країн ЄС, що зазнають найбільшого напруження, і вона вже майже досягла межі [своїх можливостей]. Ми хочемо убезпечити власні межі, поки немає спільного рішення", передає Російська служба ВВС.

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Напередодні Відень заявив про намір посилити контроль на КПП вздовж кордону з Італією, Словенією та Угорщиною, щоб стримати приплив нелегальних мігрантів.

У січні влада Австрії прийняла рішення прийняти не більше 37,5 тис. мігрантів протягом цього року. У 2015 році в країну прибули близько 90 тисяч мігрантів.

З початку року австрійська влада отримала близько 11 тисяч прохань про надання статусу біженця, у день надходить близько 250 заяв.

За словами представників влади, близько 90% мігрантів (головним чином, з Близького Сходу) не залишаються в Австрії, а прямують далі на північ - насамперед у Німеччину.