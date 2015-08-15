Щонайменше 40 осіб загинуло внаслідок аварії корабля з біженцями в Середземному морі.

Про це повідомляє військово-морський флот Італії на своїй сторінці в Twitter. Корабель зазнав аварії поблизу узбережжя острова Лампедуза. Більшу частину людей вдалося врятувати, зазначає Deutsche Welle з посиланням на італійську газету Corriere della Sera.

Загиблі були виявлені у трюмі, за даними італійської агенції ANSA, жертви задихнулися.

За припущеннями військових, на борту корабля перебувало близько 400 людей. Тим часом, за даними агенції Reuters, яка посилається на речника військово-морських сил Італії, на судні було близько 300 осіб, які прямували з Лівії. За словами речника, судно не перевернулося. Він також висловив припущення про те, що жертви задихнулися, однак зазначив, що остаточно про це ще говорити не можна, оскільки рятувальна операція продовжується.

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Нагадаємо, тільки минулого тижня біля узбережжя Лівії перекинулося судно з біженцями. Загинули понад 200 людей з 700, які перебували на борту. Згідно з інформацією, оприлюдненою днями Міжнародною організацією з міграції, за сім місяців 2015 року при спробі перетнути море, у намаганні дістатися з Африки до Європи, загинули понад 2 тисячі осіб.