Валенса назвав "фальшивкою" матеріали про його співпрацю із спецслужбами

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

"Судячи з того, що я бачу на паперах, вони добре сфальшували", - заявив Валенса у неділю, 28 лютого, в Гданську.

За словами Валенси, поки він бачив документи лише на знімках в інтернеті. "Я думав, що вони мені надішлють їх хоча б із ввічливості", - зазначив екс-президент Польщі.

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Він додав, що в матеріалах наведено прізвища, які він уперше чує.

Валенса також подякував за підтримку, яку йому вчора висловивли учасники антиурядової демонстрації у Варшаві.

Як відомо, серед документів, вилучених працівниками Інституту національної пам’яті Польщі та правоохоронцями в будинку генерала Чеслава Кіщака, було знайдено теку, підписану "Лех Валенса. Болєк", що, на думку експертів, доводить співпрацю колишнього президента зі спецслужбами.