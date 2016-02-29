Валенса назвав "фальшивкою" матеріали про його співпрацю із спецслужбами
Екс-президент Польщі та колишній лідер профспілкового руху "Солідарність" Лех Валенса назвав "фальшивкою" матеріали про його співпрацю зі спецслужбами, оприлюднені минулого тижня.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.
"Судячи з того, що я бачу на паперах, вони добре сфальшували", - заявив Валенса у неділю, 28 лютого, в Гданську.
За словами Валенси, поки він бачив документи лише на знімках в інтернеті. "Я думав, що вони мені надішлють їх хоча б із ввічливості", - зазначив екс-президент Польщі.
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Він додав, що в матеріалах наведено прізвища, які він уперше чує.
Валенса також подякував за підтримку, яку йому вчора висловивли учасники антиурядової демонстрації у Варшаві.
Як відомо, серед документів, вилучених працівниками Інституту національної пам’яті Польщі та правоохоронцями в будинку генерала Чеслава Кіщака, було знайдено теку, підписану "Лех Валенса. Болєк", що, на думку експертів, доводить співпрацю колишнього президента зі спецслужбами.