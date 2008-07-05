Королева-мати просила прихопити джин: записка пішла за 16 тисяч фунтів

У Великобританії у суботу, 5 липня, пройшов аукціон речей, що належали одному із слуг королівської сім`ї, пише Лента.ру з посиланням на The Daily Mail. За даними видання, з молотка пішли 644 предмети, які зібрав Вільям Теллон за 51 рік служби у монархів.

Серед цих речей була, зокрема, записка королеви-матері, у якій вона просила Теллона упакувати їй з собою на пікнік пару пляшок Дюбонне (французький аперитив на основі вина) і джин. Організатори припускали виручити за записку від 200 до 300 фунтів стерлінгів, проте абсолютно несподівано вона пішла з молотка за 16 тисяч фунтів стерлінгів (32 тисячі доларів).

Як повідомляє BBC News, іншим лотом, що привернув увагу покупців, виявилася записка принцеси Діани, у якій вона повідомляла Теллону про народження принца Вільяма. За даними організаторів, вона була продана за п`ять тисяч фунтів стерлінгів (10 тисяч доларів).

Вільям Теллон прийшов на службу в королівській сім`ї в 1951 році у віці 15 років. Він зберігав всі отримані записки, запрошення і вітальні листівки. Предмети, що належали Теллону, були виставлені на аукціон після його смерті в листопаді 2007 року.