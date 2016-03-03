Авіакомпанії США планують здійснювати 30 рейсів в день на Кубу

Авіаперевізники хочуть літати на острів з кількох міст, у тому числі з Чикаго, Х'юстона, Денвера і Майамі, передає Бі-бі-сі.

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Раніше США і Куба підписали угоду про відновлення регулярного авіасполучення між двома країнами.

За прогнозами, щодня будуть здійснюватися 20 перельотів між Гаваною і іншими американськими містами, а також 10 польотів в день в інші міста Куби.

У 2015 році приблизно 160 тис. туристів відвідали Кубу, прилетівши туди на чартерних рейсах. Також сотні тисяч кубинців відвідали своїх родичів на острові.

21-22 березня в рамках поїздки по країнах Латинської Америки Кубу відвідає президент США Барак Обама.

Барак Обама стане першим президентом в історії країни, який відвідав острівну державу, після Калвіна Куліджа, який побував на Кубі в 1928 році.