Авіасполучення між США і Кубою планують відновити 16 лютого

Угода також передбачає збільшення кількості чартерних рейсів.

«Незважаючи на те, що закон США забороняє поїздки на Кубу з туристичними цілями, дана угода допоможе дозволеним поїздкам», — йдеться в повідомленні держдепартаменту.

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В даний час держдеп дозволяє поїздки на Кубу 12 категоріям американських громадян і постійних жителів США, включаючи родичів жителів Куби, передає Росбалт.

Президент США Барак Обама і кубинський лідер Рауль Кастро в грудні 2014 року оголосили про початок переговорів щодо поліпшення відносин двох країн. За минулий час США і Куба відновили дипломатичні відносини і підписали низку двосторонніх угод. Однак торгове ембарго проти Куби, введене конгресом США півстоліття тому, і досі не скасоване.