Творця робота R2-D2 з "Зоряних воєн" знайшли мертвим

Майстер спеціальних ефектів для кіно і творець робота R2-D2 з франшизи «Зоряні війни» Тоні Дайсона знайдено мертвим в своєму будинку на мальтійському острові Гозо. Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє Лента. ру з посиланням на Reuters.

Тіло 68-річного британця було виявлено поліцією після того, як його друзі поскаржилися владі, що він кілька днів не виходив на зв'язок. Поліція не знайшла слідів насильства і передбачає, що смерть настала з природних причин.

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Фахівець з візуальних ефектів розповідав, що придумав для Джорджа Лукаса вісім різних версій культового персонажа R2-D2, а також називав час роботи над франшизою одним із найцікавіших періодів у своєму житті.

Дайсон також займався дизайном робототехніки для таких компаній, як Sony, Philips і Toshiba. Він працював над спецефектами для фільмів «Супермен 2», «Місячний гонщик» і «Переможець дракона».