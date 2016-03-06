Круз випередив Трампа на виборах республіканців у двох штатах

Круз гарантував собі перемогу в штаті Канзас, де в його підтримку висловився 51% активістів. Це дозволяє йому представити 17 кандидатів на з'їзд Республіканської партії. Трамп заручився підтримкою 24%, що дозволить йому отримати 6 голосів. Перемагає Тед Круз також в штаті Мен, де його підтримали близько 45% активістів. Трамп з 32% займає друге місце, пише Росбалт за інформацією Politico.

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У штаті Кентуккі, за даними телеканалу CNN, перше місце спочатку займав Круз, однак потім вирвався вперед Трамп. За даними на 3:10 він отримав 42% голосів, тоді як Круз — 31%.

Сьогодні стало відомо, що Круз закликав суперників-республіканців вийти з президентської гонки, щоб допомогти йому перемогти Трампа. Круз звернувся з заявою до сенатора Марко Рубіо і губернатору Огайо Джона Кейсики. Круз нагадав, що здолав Трампа вже в семи штатах. Він назвав можливе висунення мільярдера на пост президента США від Республіканської партії катастрофою.

Сезон праймеріз завершиться в липні. На з'їздах партії назвуть своїх офіційних кандидатів у президенти. Вибори глави держави в США відбудуться в листопаді.