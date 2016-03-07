Жителі сирійського міста Ракка вступили в зіткнення з бойовиками ІД - ЗМІ
Жителі сирійського міста Ракка підняли повстання проти бойовиків терористичної угруповання «Ісламська держава».
Про це в неділю, 6 березня, повідомляє Дождь з посиланням на іранське агентство Tasnim.
Напередодні місцеві мешканці знищили автомобілі та іншу військову техніку ІД. Під час зіткнень загинули багато терористів.
Після цього над одним з мостів міста було піднято сирійський прапор.
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У 2013 році бойовики оголосили місто Ракка своєю столицею.
Як повідомляв УНІАН, Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який набув чинності 27 лютого. Авіаудари продовжаться по позиціях терористичних угруповань. Однак сирійські повстанці заявляють, що російська авіація разом з армією Асада продовжують періодичні атаки на опозиційні сили.